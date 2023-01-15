Земан поддержал Бабиша перед вторым туром выборов президента Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан поддержал экс-премьера республики Андрея Бабиша перед предстоящим через две недели вторым туром выборов главы государства. Об этом сообщил в воскресенье сайт idnes.cz.

"Буду голосовать за Бабиша", - привело издание слова Земана.

Он считает, что экс-премьер обладает большим политическим опытом, чем его соперник во втором туре выборов популярный среди избирателей генерал армии в запасе Петр Павел. По словам действующего хозяина Пражского града, который не может добиваться переизбрания после завершения двух пятилетних президентских мандатов, военный не является лучшим вариантом на высшем государственном посту.

По итогам первого тура президентских выборов, который состоялся в пятницу и субботу, победу одержал Павел. Генерал собрал 35,4% голосов избирателей. Бабиш заручился поддержкой 34,99% проголосовавших.