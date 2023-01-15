У российской военной базы в Гюмри прошла акция протеста

Члены радикального блока «Национально-демократический полюс» провели акцию протеста у 102-й российской военной базы в Гюмри, сообщает Sputnik Армения.

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Протестующие вышли с лозунгами «Блокада во имя разблокирования». Они выступали за временное блокирование работы российской военной базы и требуют от миротворцев добиться открытия Лачинского коридора.

У базы выстроился полицейский кордон. Собравшиеся не смогли установить палатки у входа в базу, однако им удалось разместить там украинский флаг.

В прошлый раз акция протеста проходила 8 января. Участники акции попытались приблизиться к воинской части, однако

правоохранители заблокировали подходы к базе, в результате произошла потасовка. Впоследствии 65 участников акции были задержаны сотрудниками полиции. Протестующие требовали разблокировать Лачинский коридор, который перекрыт Азербайджаном с 12 декабря. Тогда группа азербайджанских активистов, представившихся «экологами», заблокировала Лачинский коридор и Баку перекрыл подачу газа по магистральному газопроводу, питающему Нагорный Карабах.