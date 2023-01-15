ЕС отреагировал на казнь экс-замминистра обороны в Иране

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина, обвиненного в Иране в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, вновь заявляет о своём несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах», - заявил Борреля.

Он призвал Тегеран воздержаться от смертной казни и в будущем полностью отказаться от такой меры наказания.

Иранские СМИ накануне сообщили, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении экс-заместителя министра обороны Алирезы Акбари. Он имел два гражданства и был приговорен к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб.