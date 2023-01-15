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7 минут назад

ЕС отреагировал на казнь экс-замминистра обороны в Иране

Майк Габриелян

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина, обвиненного в Иране в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

ЕС отреагировал на казнь экс-замминистра обороны в Иране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, вновь заявляет о своём несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах», - заявил Борреля.

Он призвал Тегеран воздержаться от смертной казни и в будущем полностью отказаться от такой меры наказания.

Иранские СМИ накануне сообщили, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении экс-заместителя министра обороны Алирезы Акбари. Он имел два гражданства и был приговорен к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб.

Ранее иранская разведка заявила, что Акбари имел доступ к секретным данным, которые передавал Лондону. Вербовка Акбари началась, когда он получал визу в посольстве Британии в Тегеране. Во время личных поездок в Европу он стал «полноправным сотрудником британской разведывательной службы».

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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