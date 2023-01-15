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15 минут назад

Киевский историк «раскрыл» смысл существования Украины

Илья Родин

Ключевая ценность Украины как государства, смысл ее существования заключается в том, что украинцы являются своего рода «сплавом 37 цивилизаций от киммерийцев до Советского Союза», рассказал в своем Youtube-канале киевский историк и телеведущий Даниил Яневский. Об этом пишет РИА «Новости».

Историк «раскрыл» смысл существования Украины
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, «сто тысяч украинских солдат» погибло за то, что в стране «тридцать семь цивилизаций. Украина – цивилизационный синтез. За это».

По его оценке, ни одна европейская страна «не может похвастаться такой историей».

В агентстве напомнили, что в украинских учебниках по географии и истории содержатся данные о специфике прошлого страны. В них утверждается, что становление народа проходило на протяжении 140 тыс. лет, а история государственности насчитывает свыше 7,5 тыс. лет.

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