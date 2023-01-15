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16 минут назад

Украинские боевики намерены убить репортера немецкого Bild

FBM.ru

Репортёр таблоида Bild Юлиан Репке Юлиан Репке (Julian Röpcke) сообщил, что украинские «активисты» объявили о намерении расправиться с ним. Как объявил журналист, представители ВСУ хотят предать его казни за объективное освещение обстановки в Соледаре. Украинцы обвиняют немецкого корреспондента в том, что он, якобы, раскрыл русским силам места дислокаций подразделений ВСУ.

Украинские боевики намерены убить репортера немецкого Bild
Фото: FBM.ruFBM.ru

При этом, как отмечает Репке в Twitter, эти сведения в сеть выложили сами украинские националисты. Угроза вполне реальная, учитывая, какое количество украинских граждан сегодня пребывает в Германии. Вполне возможно, что среди них есть ультранационалисты, способные на любые крайние шаги.

На новость обратил внимание первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. В репликах под твитом Репке наш дипломат напомнил Репке, с кем он связался.

«На что здесь жаловаться? Это же стандартные рабочие условия для тех, кто решил писать правду вместо того, что хочет украинская пропаганда», — подчеркнул Полянский.

В мире,Дмитрий Полянский,ООН,
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