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13 минут назад

Арестович: слова о причастности ПВО Украины к удару по дому в Днепре должны были звучать иначе

Ura.Ru

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что о причастности ВСУ к взрыву жилого дома в Днепре он узнал со слов своего товарища, связанного с ПВО. И тот мог ошибиться. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Арестович объяснил свои слова о причастности ПВО Украины к ЧП в Днепре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания [ракеты в жилой дом] <…> до сих пор он не ошибался. <…> Мой месседж должен был бы звучать так: есть версия, что сбила ракета ПВО», — уточнил он.

Также в оправдание Арестович уточнил, что он испытывает усталость из-за постоянного недосыпа.

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Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признал причастность украинского ПВО к ракетному удару по жилому дому в Днепре. Это не первый случай, когда советник опровергает собственные слова по поводу конфликта с Россией. Например, Арестович заявил, что врал об успехах ВСУ в ходе спецоперации с апреля по июль. Также о фейках об успехах ВСУ заявляли и в украинском Минобороны.

В мире,Алексей Арестович,
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