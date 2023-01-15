Арестович объяснил свои слова о причастности ПВО Украины к ЧП в Днепре

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что о причастности ВСУ к взрыву жилого дома в Днепре он узнал со слов своего товарища, связанного с ПВО. И тот мог ошибиться. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания [ракеты в жилой дом] <…> до сих пор он не ошибался. <…> Мой месседж должен был бы звучать так: есть версия, что сбила ракета ПВО», — уточнил он.

Также в оправдание Арестович уточнил, что он испытывает усталость из-за постоянного недосыпа.