Во Франции не приняли деньги России за аренду места захоронения Бунина

Французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял деньги из российского бюджета для возобновление аренды мест на городском кладбище, где 62% площади занимают могилы известных российских эмигрантов, пишет газета Monde со ссылкой на председателя Комитета по содержанию русских православных могил Николая Лопухина.

Срок действия концессии истек для продления или отказа, пожалуйста, свяжитесь с мэрией, — написано на табличках, расположенных на могилах известных россиян.

На кладбище захоронены танцоры Рудольф Нуриев и Серж Лифарь, лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, княгиня Вера Оболенская, поэтесса Зинаида Гиппиус. С момента подписания соглашения о партнерстве между Москвой и Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году Россия заняла место отсутствующих семей захороненных эмигрантов и возобновила оплату аренды мест от их имени.