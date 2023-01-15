Вучич поблагодарил Россию за помощь Сербии на мировой арене

«Вучич оповестил посла Боцан-Харченко об интенсификации международной дипломатической активности, когда речь идет о диалоге Белграда и Приштины. И снова президент Вучич сказал, что Сербия продолжает быть хранителем мира и стабильности в регионе, выступая за соблюдение международного права», — отметили в пресс-службе администрации президента Сербии.

Как указал сербский лидер, он также благодарен Москве за поддержку Белграда на различных международных форумах. В свою очередь Боцан-Харченко подчеркнул, что Россия считает важной резолюции 1244 СБ ООН по югославскому вопросу.

Резолюция 1244 была принята СБ ООН еще в июне 1999 года по итогам двухлетнего вооруженного конфликта в этой бывшей сербской автономии и трехмесячных бомбардировок НАТО Союзной Югославии. Документ санкционировал международное гражданское и военное присутствие в Союзной Республике Югославии, а также согласовывал запуск миссии ООН по делам временной администрации в Косово. В пункте 4 говорится, что «согласованному числу югославского и сербского военного персон