Город во Франции не принял от России средства на аренду мест на кладбище

Французский город Сент-Женевьев-де-Буа отказался принять от России средства для возобновления аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены несколько известных русских. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на главу комитета по уходу за русскими православными захоронениями CESOR Николая Лопухина.

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«В этом году город не принял денег от (России. — «Газета.Ru»), которые позволяют финансировать продление аренды российских мест», — сказано в сообщении.

Согласно изданию, РФ оплачивала аренду мест на кладбище, где похоронены люди без родственников, после подписания соглашения между Россией и городом Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году.

Лопухин отметил, что представители России хотели провести реставрацию кладбища, но проектом не занимались из-за COVID-19 и ситуации на Украине.