Саперы уничтожат на месте боевую часть упавшей на севере Молдавии ракеты

Молдавские взрывотехники намерены на месте взорвать боевую часть ракеты, найденную на севере республики. Об этом заявили в воскресенье в минобороны Молдавии.
«В 3 часа ночи к месту происшествия выдвинулись саперы инженерного батальона «Кодру» национальной армии. Сейчас они прочесывают местность, чтобы найти все компоненты взрывоопасного объекта. После этого военные инженеры совместно с другими специалистами уничтожат на месте боеголовку со взрывчатым веществом. Это произойдет в условиях максимальной безопасности», - сказано в заявлении военных.
Отмечается, что обнаруженные электронные элементы ракеты «отправят в компетентные органы» для расследования причин инцидента. Военные также заявили, что системы наблюдения Национальной армии «не зафиксировали облетов воздушного пространства Республики Молдавия».
По данным молдавского МВД, неразорвавшиеся фрагменты ракеты были найдены в районе населенного пункта Ларга Бричанского района во второй половине дня субботы, 14 января. Боеголовка снаряжена 80 килограммами взрывчатого вещества.