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38 минут назад

Саперы уничтожат на месте боевую часть упавшей на севере Молдавии ракеты

Майк Габриелян

Молдавские взрывотехники намерены на месте взорвать боевую часть ракеты, найденную на севере республики. Об этом заявили в воскресенье в минобороны Молдавии.

Саперы уничтожат на месте боевую часть упавшей на севере Молдавии ракеты
Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii MoldovaMinisterul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

«В 3 часа ночи к месту происшествия выдвинулись саперы инженерного батальона «Кодру» национальной армии. Сейчас они прочесывают местность, чтобы найти все компоненты взрывоопасного объекта. После этого военные инженеры совместно с другими специалистами уничтожат на месте боеголовку со взрывчатым веществом. Это произойдет в условиях максимальной безопасности», - сказано в заявлении военных.

Отмечается, что обнаруженные электронные элементы ракеты «отправят в компетентные органы» для расследования причин инцидента. Военные также заявили, что системы наблюдения Национальной армии «не зафиксировали облетов воздушного пространства Республики Молдавия».

По данным молдавского МВД, неразорвавшиеся фрагменты ракеты были найдены в районе населенного пункта Ларга Бричанского района во второй половине дня субботы, 14 января. Боеголовка снаряжена 80 килограммами взрывчатого вещества.

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