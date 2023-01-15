Саперы уничтожат на месте боевую часть упавшей на севере Молдавии ракеты

«В 3 часа ночи к месту происшествия выдвинулись саперы инженерного батальона «Кодру» национальной армии. Сейчас они прочесывают местность, чтобы найти все компоненты взрывоопасного объекта. После этого военные инженеры совместно с другими специалистами уничтожат на месте боеголовку со взрывчатым веществом. Это произойдет в условиях максимальной безопасности», - сказано в заявлении военных.