Стало известно о взрывах в Херсоне и Харьковской области

Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» сообщает о взрывах в Харьковской области Украины.
Воздушная тревога в регионе, по данным официального ресурса для оповещения, не объявлялась.
Канал также опубликовал видео из местных пабликов в соцсетях, на котором, как утверждается, слышны звуки взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне.
16 января в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу. Утром в понедельник сирены звучали в Харьковской и Полтавской областях, а также в части Запорожской области, подконтрольной Киеву.
С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.