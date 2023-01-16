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15 минут назад

"Страна.ua" сообщила о взрывах в Херсоне и Харьковской области

Газета.Ruиещё 4

Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» сообщает о взрывах в Харьковской области Украины.

Стало известно о взрывах в Херсоне и Харьковской области
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Воздушная тревога в регионе, по данным официального ресурса для оповещения, не объявлялась.

Канал также опубликовал видео из местных пабликов в соцсетях, на котором, как утверждается, слышны звуки взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне.

16 января в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу. Утром в понедельник сирены звучали в Харьковской и Полтавской областях, а также в части Запорожской области, подконтрольной Киеву.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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