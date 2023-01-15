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6 минут назад

На Украине рассказали о сложной ситуации в энергетике

Майк Габриелян

На Украине сложилась тяжелая ситуация в энергетике после вчерашних повреждений ТЭС и других объектов. Плановые и аварийные отключения «будут действовать не один день». Об этом в воскресенье, 15 января заявил директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает РИА Новости.

На Украине рассказали о сложной ситуации в энергетике
Фото: СоцсетиСоцсети

«Прогноз, что будут не только плановые, а и аварийные отключения, они будут длиться не один день», - сказал Сахарук.

По его словам, ситуация достаточно сложная, объектам нанесены «серьезные повреждения». Чиновник призвал «готовиться к тяжелым дням, возможно неделям, чтобы дать возможность восстановить частично то, что было повреждено».

Накануне украинские энергетики сообщили о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго также подтвердило поражение объектов инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.

В мире,Дмитрий Сахарук,
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