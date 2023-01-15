На Украине рассказали о сложной ситуации в энергетике

На Украине сложилась тяжелая ситуация в энергетике после вчерашних повреждений ТЭС и других объектов. Плановые и аварийные отключения «будут действовать не один день». Об этом в воскресенье, 15 января заявил директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает РИА Новости.

Фото: Соцсети Соцсети

«Прогноз, что будут не только плановые, а и аварийные отключения, они будут длиться не один день», - сказал Сахарук.

По его словам, ситуация достаточно сложная, объектам нанесены «серьезные повреждения». Чиновник призвал «готовиться к тяжелым дням, возможно неделям, чтобы дать возможность восстановить частично то, что было повреждено».