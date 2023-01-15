В США сообщили о «подарке» Путину от НАТО

Внутреннее противостояние в НАТО стало подарком президенту РФ Владимиру Путину, сообщает американская газета The Washington Post.

Фото:

По мнению авторов статьи, конфликт на Украине «не дает Западу в ближайшее время никаких долгосрочных стратегических выгод», за исключением ожидаемого вступления в альянс Финляндии и Швеции, которое пока блокирует Турция.

Турция, которая присоединилась к альянсу в 1952 году, временами была неудобным партнером альянса и президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, придя к власти, усугубил ситуацию, так как позволил стране сблизиться с Россией. Более того, в 2019-м Турция развернула российские С-400, что было воспринято в США «как предательство», утверждает The Washington Post.

Турция и ее союзники по НАТО «жизненно важны для безопасности друг друга» и для сдерживания РФ, альянсу нужна Турция, которая была оплотом обороны Запада от Ирана и закрыла Черное море для российских военно-морских подкреплений, говорится в статье. Тем не менее Путин в этом споре в НАТО является пока «единственным победителем».