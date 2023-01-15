В упавшем в Молдавии фрагменте ракеты обнаружили десятки кг взрывчатки

В Молдавии нашли боеголовку ракеты с 80 кг взрывчатки. Находка была сделана в районе вчерашнего падения ракетных обломков. Об этом сообщает МВД страны.

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

«В обломках разбившейся вчера ракеты в районе Ларги обнаружена боеголовка со взрывчатым веществом. Гражданам рекомендуется не приближаться к данной зоне», - сказано в предупреждении МВД.

Сейчас территория оцеплена полицией и пограничниками. Взрывотехники отдельного армейского батальона «Кодры» «всесторонне обследуют» находку и решают, каким способом устранить опасность.

Утром патрули полиции предупредили жителей Павловки и Ларги, чтобы они не приближались к зоне безопасности, установленной властями. Доступ к месту, где будет происходить подрыв боеголовки, также заблокирован.

Молдавия уже проинформировала украинские власти о наличии взрывчатого вещества в боевой части разбившейся ракеты.

По предварительным данным, речь идет о 80 кг взрывчатки.