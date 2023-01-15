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18 минут назад

Премьер Непала созывает экстренное заседание правительства в связи с крушением самолета

ТАСС

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созывает экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Покхара. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANI.

Премьер Непала созывает заседание правительства из-за крушения самолета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На борту самолета непальских авиалиний Yeti Airlines, следовавшего рейсом Катманду-Покхара, находились 72 человека, в том числе 10 иностранцев. По данным агентства BNO, погибли 30 человек.

На землю при взлете рухнул турбовинтовой среднемагистральный самолет АTR 72 производства франко-итальянского концерна ATR. Он может перевозить не более 74 пассажиров. На месте ЧП работают спасатели.

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