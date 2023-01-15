Премьер Непала созывает заседание правительства из-за крушения самолета

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созывает экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Покхара. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANI.

На борту самолета непальских авиалиний Yeti Airlines, следовавшего рейсом Катманду-Покхара, находились 72 человека, в том числе 10 иностранцев. По данным агентства BNO, погибли 30 человек.