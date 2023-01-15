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17 минут назад

Организаторы "Мисс Вселенной" извинились за то, что не смогли произнести название Киргизии

Российская Газета

Организаторы международного конкурса "Мисс Вселенная", проходившего в Новом Орлеане (штат Луизиана), принесли извинения представителям Киргизии за то, что не смогли выговорить официальное название страны - Кыргызстан, пишет РИА Новости.

Организаторы "Мисс Вселенной" не смогли произнести название Киргизии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"К сожалению, наш ведущий в предварительном этапе не смог произнести "Кыргызстан" и должным образом представить вам информацию, которую вы заслуживаете. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться", - заявила в видеообращении глава организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих, добавив, что команде стоит работать лучше.

Участница из Кыргызстана Алтынай Ботоярова извинения приняла и поблагодарила организаторов за то, что серьезно отнеслись к этому вопросу.

"Вы еще раз доказали, что являетесь самым масштабным конкурсом", - сказала она по-русски.

Напомним, что корону "Мисс Вселенной" в этот раз выиграла представительница США Р'Бонни Габриэль. Второе место заняла участница из Венесуэлы Аманда Дудамель, а третьей финалисткой стала конкурсантка из Доминиканской Республики Андреина Мартинес.

Россию на конкурсе представляла обладательница титула "Мисс Россия - 2022" Анна Линникова из Оренбурга.

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