Организаторы "Мисс Вселенной" не смогли произнести название Киргизии

"К сожалению, наш ведущий в предварительном этапе не смог произнести "Кыргызстан" и должным образом представить вам информацию, которую вы заслуживаете. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться", - заявила в видеообращении глава организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих, добавив, что команде стоит работать лучше.