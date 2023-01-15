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16 минут назад

В Китае озвучили смертность от COVID-19 после отказа от ограничений

ТК «Звезда»

Почти 60 тысяч человек скончались в больницах от COVID-19 с тех пор, как страна отказалась от политики «нулевой терпимости» к вирусу в начале декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Бюро медицинского администрирования при Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзяо Яхуи.

В Китае озвучили смертность от COVID-19 после отказа от ограничений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, в период с 8 декабря по 12 января в китайских больницах скончалось 59938 человек, из них 5 503 были вызваны дыхательной недостаточностью из-за коронавируса, остальные — последствием сочетания COVID-19 с другими заболеваниями.

Как отмечает агентство, это значительно большие цифры, чем были опубликованы китайскими властями ранее — на 30 декабря 2022 года было зарегистрировано чуть больше 5500 смертей от коронавируса.

Ранее в России зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19 «кракен».

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