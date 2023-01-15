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13 минут назад

Американская писательница назвала позором пиар Зеленского в США

Ura.Ru

Пиар-компания президента Украины Владимира Зеленского является позором. Об этом заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун.

Американская писательница назвала позором пиар Зеленского в США
Фото: ТАССТАСС

«Президента Владимира Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной компании за все время», — написала Кейтлин Джонстоун на своем официальном сайте.

Автор комментировала действия Зеленского в США, который он делал для поднятия своих рейтингов.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Киев попал в зависимость от военных поставок США.

21 декабря лидер Украины посетил США, где обсуждал с президентом США Джо Байденом новые поставки оружия. Во время выступления в Конгрессе Зеленский подарил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси флаг Украины, расписанный солдатами ВСУ в Баухмуте. В планы президента Украины также входило решение вопроса Крыма, сообщает газета «Дни ру». Также Зеленский принял участие в интервью CNN в метро. Идея была в том, чтобы показать жизнь украинцев после 24 февраля.

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