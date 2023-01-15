В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
33 минуты назад

Британия задумала отказаться от поддержки СВПД из-за казни подданного в Иране

Lenta.ruиещё 1

Великобритания может отказаться от поддержки иранской ядерной сделки в рамках Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) из-за казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве королевства.

Великобритания задумала выйти из иранской ядерной сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседников издания, Лондон пересматривает свою позицию в отношении иранской ядерной сделки, поскольку ситуация «существенно изменилась» с начала переговорного процесса — в основном, из-за иранских властей.

Отмечается, что восстановление СВПД было бы «опасно глупым» шагом.

Ранее Британия ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, и отозвала своего посла в Тегеране. Такое решение было принято после того, как ранее в субботу, 14 января, был казнен через повешение подозреваемый в коррупции и шпионаже бывший советник экс-министра обороны Исламской Республики Алиреза Акбари, имевший британско-иранское гражданство.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители