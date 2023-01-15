В США неизвестный выиграл $1,3 млрд в лотерее

"И вновь пятница 13-е стала счастливой для Mega Millions! Обладатель лотерейного билета из штата Мэн будет отмечать очень счастливый новый год после того, как его билет оказался единственным, который совпал со всеми шестью цифрами, разыгрывавшимися в пятницу вечером - белые шары 30, 43, 45, 46 и 61 плюс золотой мегабол 14", - указано в сообщении.