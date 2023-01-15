В США неизвестный выиграл $1,3 млрд в лотерее

В США, в штате Мэн, неизвестный выиграл $1,3 млрд в лотерее, купив билет на заправке, сообщает РИА Новости со ссылкой на устроителей лотереи из компании Mega Millions.
"И вновь пятница 13-е стала счастливой для Mega Millions! Обладатель лотерейного билета из штата Мэн будет отмечать очень счастливый новый год после того, как его билет оказался единственным, который совпал со всеми шестью цифрами, разыгрывавшимися в пятницу вечером - белые шары 30, 43, 45, 46 и 61 плюс золотой мегабол 14", - указано в сообщении.
По правилам, действующим в Соединенных Штатах, получивший джекпот может либо получить облагаемую налогами часть суммы выигрыша ($723,5 млн) наличными, либо получить большую сумму - но в течение тридцати лет.
Ранее "Столото" сообщило, что житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в новогоднем "Русском лото". Также в "Русском лото" разыграли 100 призов по 1 млн руб. Так, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из разных регионов страны.