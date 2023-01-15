Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах

Решение Еврокомиссии заморозить обещанные Будапешту средства из фондов Европейского союза не одобрили почти три четверти жителей Венгрии. Соответствующий результат показал опрос венгерского центра изучения мнения Szazadveg, передает «Лента.ру».

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Как говорится в публикации, примерно 72% респондентов «скорее против» решения Европейского союза придержать причитающиеся Венгрии средства. Еще 24% «скорее поддерживают» такое решение, остальные 2% воздержались от ответа.

Опрос также показал, что 64% опрошенных граждан обвинил ЕС в двойных стандартах в отношении Венгрии и прочих стран из состава Европейского союза. Также 60% респондентов считают, что ЕС через заморозку средств пытается «наказать» Венгрию, еще 36% выразили мнение, что Европейский союз таким образом намерен «достичь соглашения».

Уточняется, что опрос проводился по телефону среди 1000 совершеннолетних граждан Венгрии в январе 2023 года.