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42 минуты назад

Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах

Елена Прошина

Решение Еврокомиссии заморозить обещанные Будапешту средства из фондов Европейского союза не одобрили почти три четверти жителей Венгрии. Соответствующий результат показал опрос венгерского центра изучения мнения Szazadveg, передает «Лента.ру».

Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, примерно 72% респондентов «скорее против» решения Европейского союза придержать причитающиеся Венгрии средства. Еще 24% «скорее поддерживают» такое решение, остальные 2% воздержались от ответа.

Опрос также показал, что 64% опрошенных граждан обвинил ЕС в двойных стандартах в отношении Венгрии и прочих стран из состава Европейского союза. Также 60% респондентов считают, что ЕС через заморозку средств пытается «наказать» Венгрию, еще 36% выразили мнение, что Европейский союз таким образом намерен «достичь соглашения».

Уточняется, что опрос проводился по телефону среди 1000 совершеннолетних граждан Венгрии в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза в декабре условились заморозить положенные Венгрии средства из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро. При этом объем замороженных средств оказался ниже, чем изначально прогнозировалось — до этого в ЕС звучали предложения заморозить 7,5 миллиарда евро, предназначенных Будапешту. Такое решение страны ЕС приняли на фоне отказа Венгрии от своего вето по ряду вопросов, связанных с военной помощью Украине.

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