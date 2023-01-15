На Украине призвали СБУ и контрразведку присмотреться к Арестовичу

Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0 Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

По его мнению, ведомствам следует отреагировать на заявления представителя ОП о причинах обрушения подъезда жилого дома в городе.

«Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку», — написал градоначальник.

Ранее Арестович сообщил, что взрыв дома в Днепропетровске произошел в результате работы систем противовоздушной обороны Украины.

«Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он.