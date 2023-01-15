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35 минут назад

На Украине призвали СБУ и контрразведку присмотреться к Арестовичу

Lenta.ruиещё 2

Мэр Днепропетровска Борис Филатов считает, что Служба безопасности Украины и контрразведка страны должны присмотреться к советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу. С таким призывом он выступил в Telegram.

На Украине призвали СБУ и контрразведку присмотреться к Арестовичу
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

По его мнению, ведомствам следует отреагировать на заявления представителя ОП о причинах обрушения подъезда жилого дома в городе.

«Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку», — написал градоначальник.

Ранее Арестович сообщил, что взрыв дома в Днепропетровске произошел в результате работы систем противовоздушной обороны Украины.

«Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он.

Об обрушения жилого многоэтажного дома в украинском городе стало известно в субботу, 14 января. Местные власти докладывали, что в результате погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.

В мире,Взрывы и катастрофы,Алексей Арестович,Борис Филатов,СБУ,
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