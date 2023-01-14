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9 минут назад

«Ъ»: взрыв частично разрушил жилую многоэтажку в Днепре

Газета.Ru

Представители власти на Украине, в том числе президент страны Владимир Зеленский, утверждают, что взрыв в Днепре привел к разрушению пролета девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

СМИ: взрыв частично разрушил жилую многоэтажку в Днепре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно заявлениям украинской стороны, в здание якобы попала ракета. Глава военной администрации области Валентин Резниченко проинформировал, что в результате произошедшего свыше 60 человек пострадали и еще пять погибли. По словам мэра города Бориса Филатова, из-за обстрела без электричества остался один из районов города.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 января, воздушная тревога звучала на всей территории Украины. Позднее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о поражении объектов инфраструктуры в пяти областях страны. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в разных регионах, в том числе в Днепропетровской области.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что во время проведения СВО Россия не наносит удары по социальным объектам. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские силы наносят удары по объектам, имеющим прямое или косвенное отношение к военной инфраструктуре Украины. Об этом же сообщало российское Минобороны.

В мире,Герман Галущенко,Борис Филатов,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Коммерсант,
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