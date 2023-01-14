СМИ: взрыв частично разрушил жилую многоэтажку в Днепре

Представители власти на Украине, в том числе президент страны Владимир Зеленский, утверждают, что взрыв в Днепре привел к разрушению пролета девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно заявлениям украинской стороны, в здание якобы попала ракета. Глава военной администрации области Валентин Резниченко проинформировал, что в результате произошедшего свыше 60 человек пострадали и еще пять погибли. По словам мэра города Бориса Филатова, из-за обстрела без электричества остался один из районов города.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 января, воздушная тревога звучала на всей территории Украины. Позднее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о поражении объектов инфраструктуры в пяти областях страны. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в разных регионах, в том числе в Днепропетровской области.