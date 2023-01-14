Британия отозвала посла из Ирана после казни британского подданного

Великобритания временно отозвала посла в Иране на консультации. Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.
«Мы привлекаем режим к ответственности. Сегодня Великобритания... временно отозвала посла Великобритании для консультаций», — написал он в Twitter.
Он также заявил, что Лондон ввёл санкции против генерального прокурора Ирана и вызвал поверенного в делах Ирана в связи с казнью гражданина, который имел британское подданство.
Ранее стало известно, что основателя Центра стратегических исследований, экс-главу Минобороны Ирана Алирезу Акбари приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб.