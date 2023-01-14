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20 минут назад

Глава МИД Британии сообщил о временном отзыве посла в Иране

RT на русском

Великобритания временно отозвала посла в Иране на консультации. Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Британия отозвала посла из Ирана после казни британского подданного
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«Мы привлекаем режим к ответственности. Сегодня Великобритания... временно отозвала посла Великобритании для консультаций», — написал он в Twitter.

Он также заявил, что Лондон ввёл санкции против генерального прокурора Ирана и вызвал поверенного в делах Ирана в связи с казнью гражданина, который имел британское подданство.

Ранее стало известно, что основателя Центра стратегических исследований, экс-главу Минобороны Ирана Алирезу Акбари приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб.

В мире,Джеймс Клеверли,
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