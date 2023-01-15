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1 час назад

Экс-сотрудник Белого дома заявил, что помощь Украине ослабила Европу

Национальная Служба Новостейиещё 3

Страны НАТО истощили свои военные запасы до такой степени, что армия России, в теории, могла бы захватить всю Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса.

Экс-сотрудник Белого дома признал ослабление Европы из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, боеспособность Североатлантического альянса серьезно ухудшают, в том числе, и недавно обещанные поставки вооружения президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как отметил политик, Москва могла бы легко «пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию».

Робертс считает, что Россия никогда не пойдет на такой шаг, потому что не хочет эскалации конфликта и третьей мировой войны с использованием ядерного оружия.

Ранее офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия может победить Украину в течение 2023 года. По его словам, Вооруженные силы Украины теряют большое количество солдат, а новые поставки оружия со стороны Запада не успевают заменить уничтоженное на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В мире,Скотт Риттер,Владимир Зеленский,Крейг Робертс,Рональд Рейган,НАТО,
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