Страны НАТО истощили свои военные запасы до такой степени, что армия России, в теории, могла бы захватить всю Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса.
По его словам, боеспособность Североатлантического альянса серьезно ухудшают, в том числе, и недавно обещанные поставки вооружения президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как отметил политик, Москва могла бы легко «пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию».
Робертс считает, что Россия никогда не пойдет на такой шаг, потому что не хочет эскалации конфликта и третьей мировой войны с использованием ядерного оружия.
Ранее офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия может победить Украину в течение 2023 года. По его словам, Вооруженные силы Украины теряют большое количество солдат, а новые поставки оружия со стороны Запада не успевают заменить уничтоженное на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».