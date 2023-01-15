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10 минут назад

Шерпа Индии в G20 Кант: Россия играет в Группе двадцати ключевую и важную роль

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Россия играет ключевую роль в Группе двадцати (G20), заявил шерпа Индии в «двадцатке» Амитабх Кант.

В Индии указали на роль России в в G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе выступления на открытии выставки в Русском доме шерпа Индии в «двадцатке» заявил, что Россия играет в Группе двадцати ключевую и важную роль. Он также подчеркнул, что Индию и Россию объединяют очень тесные связи, передает ТАСС.

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Напомним, в конце декабря минувшего года в МИД заявили, что Россия и Индия принципиально уходят от использования доллара и евро во взаимной торговле, причем Индия пока покупает у России в пять раз больше, чем продает. В середине декабря президент России Владимир Путин провел разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди, в ходе которого разъяснил линию Москвы на украинском направлении.

В мире,Нарендра Моди,Владимир Путин,
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