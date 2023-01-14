Турция «не в состоянии» ратифицировать вхождение Швеции в НАТО

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна не в том состоянии, чтобы ратифицировать вхождение Швеции в НАТО. Его цитирует французская газета Le Figaro.

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«Мы не в состоянии отправить закон на ратификацию в парламент, у нас есть реальная проблема по этому вопросу», — сказал представитель турецкого лидера.

По его словам, депутаты могут отклонить его.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти Турции сформулировали невыполнимые для Стокгольма условия по присоединению страны к Североатлантическому альянсу.

До этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, снимающий преграды на пути вступления стран в НАТО. В частности, они касаются запрета деятельности организаций, которые в Турции признаны террористическими, а также снятия ограничений с оборонной промышленности Анкары.