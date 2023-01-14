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10 минут назад

В центре Лондона неизвестные открыли стрельбу

ТАССиещё 1

Три женщины и ребенок доставлены в больницу с огнестрельными ранениями после произошедшего в субботу днем инцидента со стрельбой в центре Лондона. Как следует из сообщения, распространенного Скотленд-Ярдом в Twitter, находившиеся в автомобиле неизвестные открыли огонь по людям на улице рядом с церковью у вокзала Юстон.

В центре Лондона неизвестные открыли стрельбу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Нам месте находится большое количество сотрудников полиции. Проводится оперативное расследование, обстоятельства произошедшего по-прежнему выяснятся. На данном этапе никто не задержан, - сообщили в столичном полицейском управлении. - Инцидент произошел недалеко от церкви, в которой проходили похороны. Собранная к настоящему моменту информация говорит о том, что выстрелы были осуществлены из движущегося автомобиля, который после этого скрылся с места происшествия".

По данным полиции, среди пострадавших - три женщины, получившие не угрожающие жизни ранения. Предположительно, в результате этого же инцидента ранена семилетняя девочка, о состоянии которой пока не сообщается.

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