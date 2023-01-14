Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что одна из них прекратила производство электроэнергии. Известно, что ранее обе станции неоднократно подвергались ударам. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее стало известно, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти регионах Украины. В частности, были поражены объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Кроме того, нарушена работа энергоинфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В большинстве областей были введены аварийные отключения электроснабжения.