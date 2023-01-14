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37 минут назад

Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС

Lenta.ru

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что одна из них прекратила производство электроэнергии. Известно, что ранее обе станции неоднократно подвергались ударам. Пострадавших в результате атаки нет.

Объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины

Ранее стало известно, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти регионах Украины. В частности, были поражены объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Кроме того, нарушена работа энергоинфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В большинстве областей были введены аварийные отключения электроснабжения.

14 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Кроме того, в нескольких регионах были слышны взрывы.

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