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5 минут назад

Объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины

Майк Габриелян

Объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины и на временно подконтрольной Киеву части Запорожской области. В большинстве регионов начались аварийные отключения. Об этом сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко, передает РИА Новости.

Объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения». - заявил Галущенко.

По его мнению, предстоящие «дни будут тяжелыми».

В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях.

Большая часть Харькова была обесточена после взрыва. Возник пожар на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области. В Киеве и других регионах были введены аварийные отключения электроэнергии.

В мире,Герман Галущенко,
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