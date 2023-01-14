Объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины и на временно подконтрольной Киеву части Запорожской области. В большинстве регионов начались аварийные отключения. Об этом сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко, передает РИА Новости.

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«Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения». - заявил Галущенко.

По его мнению, предстоящие «дни будут тяжелыми».

В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях.