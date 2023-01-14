В Турции назвали условие для завершения конфликта на Украине

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что конфликт на Украине будет завершен в том случае, если будет заключена «большая сделка» между Российской Федерацией и западным блоком. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, если подобная сделка не будет заключена, то «война затянется надолго».
«Мы увидим повторение того, что мы видели до сих пор. Цена будет еще выше, больше людей погибнет, больше городов будет разрушено. И это не то, чего мы хотим, это также одна из причин, почему мы хотим сохранить нашу своего рода нейтральную позицию здесь между двумя сторонами, собрав их вместе для серьезного разговора о том, как закончить эту войну», — рассказал Калын.
Ранее представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что турецкие власти намерены продвигать идею «локальных перемирий» на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.