СМИ: Япония может превратиться в "азиатскую Украину" из-за сотрудничества с США

Тесное стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами может обернуться для Японии плачевными последствиями и даже превратить ее в восточноазиатский аналог Украины. Такую точку зрения высказали в понедельник авторы китайской газеты Global Times.
"Японская сторона должна поразмышлять над тем, насколько тесно она хочет быть привязанной к стратегии США, - говорится в редакционной статье издания. - Если Токио продолжит действовать как американская пешка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Японии следует опасаться, что она может стать жертвой Соединенных Штатов, и даже "восточноазиатской Украиной".
Авторы отмечают, что под влиянием Вашингтона японские власти стремятся к милитаризации, оправдывая это существованием "внешних угроз". "Япония, следуя стратегии Вашингтона, способствует тому, что ситуация в регионе находится все ближе от опасной грани. <...> Действия Токио заслуживают повышенной настороженности. <...> Очевидно, что, кто бы ни находился у власти в Японии, он будет проводить политику, следуя за США. Действительно ли это нужно японской стороне?", - интересуются они.
В статье подчеркивается, что при взаимодействии с ЕС премьер-министр Японии Фумио Кисида "пытается вовлечь в рамки своей восточноазиатской стратегии как можно больше членов НАТО и убедить их в необходимости укреплять военное сотрудничество, направленное против Китая". "Вне зависимости от того, насколько навязчиво японская сторона раздувает так называемую теорию китайской угрозы, Токио следует за Вашингтоном, чтобы изменить ситуацию в Восточной Азии в сторону возможного конфликта", - пишут авторы.
В субботу на пресс-конференции по итогам визита в США и других стран Группы семи Кисида заявил, что в Восточной Азии может возникнуть ситуация, аналогичная украинскому кризису. Он указал на необходимость тесного сотрудничества Токио с европейскими партнерами для укрепления безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее в ходе переговоров со своим канадским коллегой Джастином Трюдо глава японского правительства отметил, что Китай следует считать "ключевой темой" как для Токио, так и для Оттавы. Премьер Японии добавил, что вместе с Канадой намерен "твердо противостоять односторонним попыткам изменить статус-кво в регионе", "тесно сотрудничать в разработке подхода к ряду проблем, связанных с КНР".