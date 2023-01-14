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23 минуты назад

В США предупредили Киев о новой проблеме, которая «обрадует Путина»

Газета.Ru

Американский офицер в отставке Брент Иствуд написал в своей статье для издания 19FortyFive, что у США якобы заканчиваются боеприпасы для передачи Украине, что должно обрадовать Россию. Его публикация вышла под следующим заголовком: «Обрадует Путина: у США заканчиваются боеприпасы для отправки в Украину?».

В США предупредили Киев о новой проблеме, которая «обрадует Путина»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автор со ссылкой на новый доклад американского аналитического центра CSIS заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «быстро расходуют боеприпасы», что «ставит Соединенные Штаты в затруднительное положение».

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По его словам, промышленной базе США может понадобиться до пяти лет, чтобы выпустить достаточное количество патронов для пополнения американских арсеналов.

Ранее журнал Newsweek уже писал, что поставки вооружения на Украину истощили запасы США и могут привести к нехватке боеприпасов для американской армии.

По данным издания, НАТО уже сталкивалось с такой ситуацией — в 2011 году в Ливии и в 2016 году во время операции против ИГИЛ (организация запрещена в России).

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,CSIS,НАТО,Исламское государство,
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