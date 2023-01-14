Лукашенко: почти 90% белорусов осознают спасительность действующего «режима»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около 90% белорусов – даже тех, кто в свое время имел отношение к протестным настроениям – осознают спасительность действующего в государстве «режима». Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что какую бы белорусам не навязывали информацию или повестку, в стране всегда будут самостоятельно выстраивать свою политику и уклад жизни.

«Вот от всех нас, около трех сотен присутствующих здесь, зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле. Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш выбор – созидание», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что хотел бы видеть 2023 год таким, каким он был официально объявлен — Годом мира и созидания.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москву к усилению взаимодействия сподвигла сама жизнь.