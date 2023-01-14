На севере Молдавии упали обломки ракеты. Об этом МВД республики сообщило на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: телеграм-канал "RT на русском" телеграм-канал "RT на русском"

«Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулем КПП "Ларга"», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что погранполиция реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной. Они наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой.

О произошедшем уведомили аварийно-спасательную службу 112, прокуратуру Бричанского района и бригаду «Бомбтех». Место происшествия оцеплено.