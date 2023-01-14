На севере Молдавии упали обломки ракеты. Об этом МВД республики сообщило на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулем КПП "Ларга"», — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что погранполиция реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной. Они наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой.
О произошедшем уведомили аварийно-спасательную службу 112, прокуратуру Бричанского района и бригаду «Бомбтех». Место происшествия оцеплено.
В начале декабря 2022 года на севере Молдавии была обнаружена неразорвавшаяся ракета. Ее нашли рядом с границей Украины, ракета упала во фруктовом саду.