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12 минут назад

Министр сельского хозяйства Румынии уснул в прямом эфире

Майк Габриелян

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире телеканала Antena 3. Это произошло, когда в эфире обсуждали негативные последствия украинского конфликта для румынских фермеров, передает РИА Новости.

Министр сельского хозяйства Румынии уснул в прямом эфире
Фото: 

«Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп», — рассказывают местные телевизионщики.

Журналистка пыталась разбудить храпящего чиновника, но не добилась успеха. Тогда она пообещала ему перезвонить. Гости студии в это время не сдерживали смех. Кадры с этим инцидентом уже распространились в социальных сетях.

Министр Петрэ Дэа пока не комментировал произошедший с ним казус.

Ранее в Бухаресте политики заявили, что Румыния должна прекратить оказывать помощь Украине, пока там «издеваются над румынами».

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