Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии

Долларовый миллиардер Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии, сообщает Чешское телевидение.
По оценке канала, никто из остальных шести претендентов не сможет их догнать по результатам первого тура.
В частности, после подсчета результатов голосования на 70% участков Бабиш набирает 37,8% голосов, Павел - 32,7%. Явка избирателей составила 67,1%.
Уточняется, что выборы проходили в стране в течение пятницы и субботы, 13 и 14 января. Второй тур состоится 27-28 января.
Эксперты предсказывали ранее, что высокие шансы на победу есть у трех претендентов. Среди них бизнесмен Андрей Бабиш, экс-глава чешского Генштаба генерал Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в городе Брно Дануша Нерудова, сообщает «КоммерсантЪ».
По данным газеты, все три фаворита активно поддерживают Киев в противостоянии с Россией.