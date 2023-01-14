В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
18 минут назад

Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии

Илья Родин

Долларовый миллиардер Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии, сообщает Чешское телевидение.

Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии
Фото: CC BY 2.0 / Roman Boed / Prague in the MorningCC BY 2.0 / Roman Boed / Prague in the Morning

По оценке канала, никто из остальных шести претендентов не сможет их догнать по результатам первого тура.

В частности, после подсчета результатов голосования на 70% участков Бабиш набирает 37,8% голосов, Павел - 32,7%. Явка избирателей составила 67,1%.

Уточняется, что выборы проходили в стране в течение пятницы и субботы, 13 и 14 января. Второй тур состоится 27-28 января.

Эксперты предсказывали ранее, что высокие шансы на победу есть у трех претендентов. Среди них бизнесмен Андрей Бабиш, экс-глава чешского Генштаба генерал Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в городе Брно Дануша Нерудова, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным газеты, все три фаворита активно поддерживают Киев в противостоянии с Россией.

В мире,Петр Павел,Андрей Бабиш,Коммерсант,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители