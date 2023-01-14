Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии

Долларовый миллиардер Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии, сообщает Чешское телевидение.

Фото: CC BY 2.0 / Roman Boed / Prague in the Morning CC BY 2.0 / Roman Boed / Prague in the Morning

По оценке канала, никто из остальных шести претендентов не сможет их догнать по результатам первого тура.

В частности, после подсчета результатов голосования на 70% участков Бабиш набирает 37,8% голосов, Павел - 32,7%. Явка избирателей составила 67,1%.

Уточняется, что выборы проходили в стране в течение пятницы и субботы, 13 и 14 января. Второй тур состоится 27-28 января.

Эксперты предсказывали ранее, что высокие шансы на победу есть у трех претендентов. Среди них бизнесмен Андрей Бабиш, экс-глава чешского Генштаба генерал Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в городе Брно Дануша Нерудова, сообщает «КоммерсантЪ».