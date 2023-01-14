Украинский МИД анонсировал выступление Зеленского на ГА ООН

Украинский президент Владимир Зеленский собирается прилететь в США на заседание Генассамблеи ООН. Об этом заявила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, передают «Вести».

По ее словам, визит Зеленского может состояться «только при обеспечении должных условий безопасности украинского лидера».

Запад и Украина в настоящее время работают над так называемой «резолюцией о мире», которая представляет собой список требований Киева к России.

Эту «резолюцию» в Киеве рассчитывают принять на спецсессии ГА ООН к 24 февраля.

«В основу предполагается положить десять пунктов, предложенных Зеленским», – сказала Джапарова.

Ранее спецпредставитель России при ООН Василий Небензя заявил, что 10 пунктов Зеленского (среди которых «вывод российских войск» с новых территорий России, передача Киеву Крыма и т.д.) "не коррелирует с действительностью".