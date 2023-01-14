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23 минуты назад

МИД Украины: Зеленский прилетит на Генассамблею ООН в феврале

Майк Габриелян

Украинский президент Владимир Зеленский собирается прилететь в США на заседание Генассамблеи ООН. Об этом заявила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, передают «Вести».

Украинский МИД анонсировал выступление Зеленского на ГА ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, визит Зеленского может состояться «только при обеспечении должных условий безопасности украинского лидера».

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Запад и Украина в настоящее время работают над так называемой «резолюцией о мире», которая представляет собой список требований Киева к России.

Эту «резолюцию» в Киеве рассчитывают принять на спецсессии ГА ООН к 24 февраля.

«В основу предполагается положить десять пунктов, предложенных Зеленским», – сказала Джапарова.

Ранее спецпредставитель России при ООН Василий Небензя заявил, что 10 пунктов Зеленского (среди которых «вывод российских войск» с новых территорий России, передача Киеву Крыма и т.д.) "не коррелирует с действительностью".

«Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с "мирным планом" из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности», - сказал Небензя.

В мире,Василий Небензя,Владимир Зеленский,Генассамблея ООН,ООН,
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