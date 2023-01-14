СМИ: в Одессе и Винницкой области слышны взрывы

В Одессе, Николаевской, Винницкой и Одесской областях раздаются взрывы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на региональные СМИ.

Фото: министерство обороны рф министерство обороны рф

По предварительным данным, работает система ПВО Украины.

Утром в воскресенье, 14 января, с мест поступали сообщения о взрывах в Харькове и Киеве, сообщает Telegram-канал Readovka.

Сейчас местные СМИ пишут о том, что взрывы прозвучали в в районе поселка Котовского у Одессы, уточняет канал.

Кроме того, прилет пришелся на склад с боекомплектом между Дачным и станцией Усатово в Одесской области.

Также сообщается о взрывах в Виннице.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-карту оповещения населения.