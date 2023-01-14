В Турции заявили о бесполезности санкций против России

Антироссийские санкции, введенные Западом, оказались неэффективными. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он подчеркнул, что Турция не присоединится к санкциям, поскольку в них будет больше вреда для самой страны, нежели чем для России.
«Меры, принятые к настоящему времени Западом против России, не были эффективными. Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу», — рассказал Калын журналистам агентства ТАСС. Он также отметил, что Турция не присоединится к санкциям, потому что они больше повредят самой Турции, чем России.
Ранее Калын высказал убеждение, что без учета мнения России никакой мирный план по украинскому конфликту не сработает. Также участие в переговорах по урегулированию вопроса должны участвовать Евросоюз и США. Он также отметил, что если конфликт затянется, то это приведет к усталости европейского общества, и оно перестанет поддерживать Украину.