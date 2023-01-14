Эрдоган назвал залог успешного мирного плана по Украине

В возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны участвовать также Европа и США, считает представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, при затягивании конфликта на Украине Европа устанет от войны, а общественность заявит о нежелании поддерживать Киев. Он также отметил, что у мирового сообщества нет достаточного желания для создания условий для "серьезных переговоров" между РФ и Украиной.