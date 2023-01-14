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21 минуту назад

В Турции заявили, что в переговорах по ситуации на Украине должны участвовать Европа и США

ТАСС

В возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны участвовать также Европа и США, считает представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган назвал залог успешного мирного плана по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, при затягивании конфликта на Украине Европа устанет от войны, а общественность заявит о нежелании поддерживать Киев. Он также отметил, что у мирового сообщества нет достаточного желания для создания условий для "серьезных переговоров" между РФ и Украиной.

Эрдоган готов снова предложить посредничество по Украине

Как добавил представитель Эрдогана, в мире превалирует настрой на продолжение конфликта, в таких условиях невозможно обсуждать мирное соглашение по Украине. Любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не будет учитываться мнение России, считает он.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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