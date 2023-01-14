В Турции предложили привлечь США и Европу к переговорам по Украине

В возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны участвовать США и Европа. С таким предложением выступил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС в субботу, 14 января.

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Он допустил, что Европу может утомить дальнейшее затягивание конфликта на Украине. Кроме того, европейская общественность может заявить о нежелании поддерживать Киев, отметили в Турции.