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29 минут назад

В Турции предложили привлечь США и Европу к переговорам по Украине

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В возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны участвовать США и Европа. С таким предложением выступил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС в субботу, 14 января.

В Турции предложили привлечь США и Европу к переговорам по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он допустил, что Европу может утомить дальнейшее затягивание конфликта на Украине. Кроме того, европейская общественность может заявить о нежелании поддерживать Киев, отметили в Турции.

По мнению представителя Эрдогана, у мирового сообщества пока не возникло достаточного желания для создания условий для «серьезных переговоров» между Россией и Украиной.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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