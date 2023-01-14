Госдеп предложил Конгрессу продать Турции самолеты F-16

Госдепартамент США направил в Конгресс предложение о продаже Турции истребителей F-16. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

Фото: Master Sgt. Cecilio Ricardo Master Sgt. Cecilio Ricardo

По их данным, предложение направлено «для многоуровневого рассмотрения».

«Уведомление о продаже новых самолетов F-16 и комплектов для модернизации было передано председателям и высокопоставленным членам соответствующих комитетов в Палате представителей и Сенате», - сообщает турецкое агентство.

Ожидается, что госдепартамент официально объявит о возможности сделки на следующей неделе.

Уведомление конгресса о продажах откроет 15-дневное окно для законодателей, дающее им возможность выдвинуть какие-либо возражения.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в конце декабря, что Анкара ожидает от США «позитивных и конкретных шагов» в продаже истребителей.

Турция хочет заключить сделку на 6 миллиардов долларов. Она будет включать 40 самолетов F-16 Block 70 и комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, которые уже имеются на вооружении турецких ВВС.