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7 минут назад

Госдеп предложил Конгрессу продать Турции самолеты F-16

Майк Габриелян

Госдепартамент США направил в Конгресс предложение о продаже Турции истребителей F-16. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

Госдеп предложил Конгрессу продать Турции самолеты F-16
Фото: Master Sgt. Cecilio RicardoMaster Sgt. Cecilio Ricardo

По их данным, предложение направлено «для многоуровневого рассмотрения».

«Уведомление о продаже новых самолетов F-16 и комплектов для модернизации было передано председателям и высокопоставленным членам соответствующих комитетов в Палате представителей и Сенате», - сообщает турецкое агентство.

Ожидается, что госдепартамент официально объявит о возможности сделки на следующей неделе.

Уведомление конгресса о продажах откроет 15-дневное окно для законодателей, дающее им возможность выдвинуть какие-либо возражения.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в конце декабря, что Анкара ожидает от США «позитивных и конкретных шагов» в продаже истребителей.

Турция хочет заключить сделку на 6 миллиардов долларов. Она будет включать 40 самолетов F-16 Block 70 и комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, которые уже имеются на вооружении турецких ВВС.

Ранее в Греции заявили, что военная авиация Турции за день 44 раза нарушила воздушные границы страны.

В мире,Армия,Хулуси Акар,Госдеп США,
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