Премьер Греции пообещал провести парламентские выборы весной

Греция собирается провести новые парламентские выборы весной 2023 года, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис , передает ТАСС. По его словам, он примет участие в голосование как представитель Эвроса - части Греции, которая граничит с Турцией .

"Выборы состоятся весной, и они фактически состоятся в такой момент времени, когда мы практически исчерпаем четырехлетний мандат правительства Наши граждане верят нам, когда мы говорим о том, что будем работать до конца четырехлетнего срока", - отметил Мицотакис.

Как указал премьер Греции, его участие в выборах от региона Эврос связано с определенными причинами. Он также подчеркнул, что именно эта область Греции в настоящее время находится в "авангарде вызовов". При этом точной даты следующих выборов Мицотакис так и не назвал.