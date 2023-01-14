В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
16 минут назад

Премьер Греции пообещал провести парламентские выборы весной

Газета.Ruиещё 1

Греция собирается провести новые парламентские выборы весной 2023 года, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, передает ТАСС. По его словам, он примет участие в голосование как представитель Эвроса - части Греции, которая граничит с Турцией.

Премьер Греции пообещал провести парламентские выборы весной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Выборы состоятся весной, и они фактически состоятся в такой момент времени, когда мы практически исчерпаем четырехлетний мандат правительства Наши граждане верят нам, когда мы говорим о том, что будем работать до конца четырехлетнего срока", - отметил Мицотакис.

Как указал премьер Греции, его участие в выборах от региона Эврос связано с определенными причинами. Он также подчеркнул, что именно эта область Греции в настоящее время находится в "авангарде вызовов". При этом точной даты следующих выборов Мицотакис так и не назвал.

Ранее сообщалось, что Мицотакис отказался уходить в отставку после скандала с прослушкой. По его словам, парламентские выборы состоятся по плану в конце мандата текущего правительства.

В мире,Кириакос Мицотакис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители