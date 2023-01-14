CBS уточнил число найденных в гараже Байдена секретных документов

Появились новые данные о секретных материалах, найденных в гараже президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным источника, в резиденции президента США Джо Байдена в штате Делавэр обнаружили около десяти документов, помеченных грифом «секретно». Теперь общее количество засекреченных материалов (включая найденные в аналитическом центре Penn Biden Centre) составляет порядка 20.

Среди найденных в резиденции президента документов не было материалов под грифом «совершенно секретно». Однако они были в в аналитическом центре.

В ноябре 2022 года в офисе Байдена в Penn Biden Center нашли секретные документы, относящиеся к периоду его работы вице-президентом в 2013–2016 годах. Это доклады американской разведки и материалы, касающиеся Украины, Ирана и Британии.

Также секретные документы обнаружили в доме Байдена в штате Делавэр. Он публично признал, что хранил их в закрытом гараже.

Политические оппоненты Байдена считают, что утечка может серьезно навредить нацбезопаснсти США и требуют расследования.