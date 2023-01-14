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43 минуты назад

Поверенного в делах Ирана в Париже вызвали в МИД Франции

ТАССиещё 3

Министерство иностранных дел Франции вызвало в субботу утром поверенного в делах Ирана в Париже в связи с казнью бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Алирезы Акбари, имевшего иранское и британское гражданство. Об этом сообщила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

Поверенного в делах Ирана в Париже вызвали в МИД Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Франция самым решительным образом осуждает казнь в Иране Ализезы Акбари <...> и выражает солидарность с британскими властями, а также соболезнования его семье, - гласит заявление МИД. - Сегодня утром по просьбе министра был вызван поверенный в делах Ирана в Париже".

В ходе беседы иранскому дипломату было заявлено, что "регулярные нарушения международного права со стороны Ирана не останутся без ответа, особенно в отношении иностранных граждан". Также французская сторона напомнила, что выступает против смертной казни.

Ранее о приведении смертного приговора в исполнение сообщило агентство IRNA со ссылкой на судебные власти. По их информации, бывший советник экс-министра обороны исламской республики Али Шамхани, занимавшего пост с 1997 года по 2005 год, был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании, а также в коррупции. При этом сам Акбари все вынесенные ему обвинения отрицал и утверждал, что они необоснованны.

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