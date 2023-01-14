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35 минут назад

Премьер Британии назвал жестокой и трусливой казнь в Иране британского подданного

ТАСС

Британский премьер-министр Риши Сунак назвал жестоким и трусливым действием казнь бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Алирезы Акбари, имевшего двойное гражданство - Ирана и Великобритании.

Сунак отреагировал на казнь в Иране британского подданного
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я шокирован казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это жестокое и трусливое действие, приведенное в исполнение варварским режимом, который не уважает права человека собственного народа. Мои мысли о друзьях и семье Алирезы", - говорится в сообщении, распространенном главой британского правительства в Twitter.

Ранее о приведении смертного приговора в исполнение сообщило агентство IRNA со ссылкой на судебные власти. По их информации, бывший советник экс-министра обороны исламской республики Али Шамхани, занимавшего пост с 1997 года по 2005 год, был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании, а также в коррупции. При этом сам Акбари все вынесенные ему обвинения отрицал и утверждал, что они необоснованны.

В Иране казнили бывшего замминистра обороны

Персоязычная редакция вещательной корпорации Би-би-си утверждала, что экс-чиновника задержали около 10 месяцев назад, в ходе содержания под стражей к нему применялись пытки.

Великобритания призывала власти Ирана отказаться от казни Акбари. Так, глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли называл предстоящую казнь "политически мотивированным актом со стороны варварского режима, который испытывает тотальное неуважение к человеческой жизни".

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