Сунак отреагировал на казнь в Иране британского подданного

"Я шокирован казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это жестокое и трусливое действие, приведенное в исполнение варварским режимом, который не уважает права человека собственного народа. Мои мысли о друзьях и семье Алирезы", - говорится в сообщении, распространенном главой британского правительства в Twitter.

Ранее о приведении смертного приговора в исполнение сообщило агентство IRNA со ссылкой на судебные власти. По их информации, бывший советник экс-министра обороны исламской республики Али Шамхани, занимавшего пост с 1997 года по 2005 год, был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании, а также в коррупции. При этом сам Акбари все вынесенные ему обвинения отрицал и утверждал, что они необоснованны.