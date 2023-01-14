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41 минуту назад

Принц Уильям публично высказался о мемуарах принца Гарри

Слово и Дело

Принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон посетили открытие одного из самых больших госпиталей Великобритании. Во время визита герцог Уэльский отреагировал на выход скандальных мемуаров своего брата принца Гарри.

Принц Уильям публично высказался о мемуарах брата
Фото: Global Look Press | I-Images/Keystone Press AgencyGlobal Look Press | I-Images/Keystone Press Agency

Принц Гарри выпустил автобиографическую книгу, в которой во всех подробностях рассказал о жизни королевской семьи. Официально герцоги Уэльские не реагировали на мемуары и обвинения в своей адрес, однако в ходе последнего визита все же завуалированно высказались о действиях принца Гарри.

Во время мероприятия один из журналистов поинтересовался мнением принца Уильяма о книге брата, на что тот не стал отвечать. Позже во время разговора с пожилой пациенткой сын короля Карла III все же косвенно коснулся этой темы, передает Express.

«Не сдавайтесь, Уильям! Держитесь!» — обратилась к герцогам Уэльским 81-летняя Синтия Стэнифорд;

«Конечно, я так и буду делать!» — ответил ей принц Уильям.

В мемуарах принц Гарри описал, как его брат назвал Меган Маркл, его жену, «грубой, трудной и резкой». После подобных слов между принцами произошла драка.

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