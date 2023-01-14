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11 минут назад

Кличко заявил о взрывах в Киеве

Илья Родин

В Днепропетровском районе Киева слышны взрывы, заявил в своем Telegram-канале в субботу, 14 января, мэр города Виталий Кличко. Об этом пишет РИА «Новости».

Кличко заявил о взрывах в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кличко отметил, что специалисты экстренных служб направились на место происшествия. Он уточнил, что горожанам следует оставаться в укрытиях.

Градоначальник добавил, что в Голосеевском районе Киева на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве сработали сирены воздушной тревоги. Кроме того, региональные СМИ рассказали о взрывах.

Киевские власти сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что в результате одного из взрывов в области загорелся объект критической инфраструктуры.

В мире,Виталий Кличко,
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