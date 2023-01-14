В Чехии возобновилось голосование на президентских выборах

В Чехии стартовал второй и последний день первого тура президентских выборов, пишет CTK. По информации агентства, избирательные участники возобновили свою работу в 8.00 по местному времени (10.00 мск).

Как отмечается, первый тур выборов главы государства традиционно проходит в стране в формате двух дней. Агентство не исключает, что в этом году явка будет выше, поскольку некоторые избирательные участки зафиксировали повышенный интерес к голосованию со стороны чехов.

В выборах в этом году участвуют восемь кандидатов, в частности, бывший руководитель Военного комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. CTK подчеркивает, что если первый тур не выявит победителя, то второй этап голосования состоится в конце января.