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54 минуты назад

В Чехии возобновилось голосование на президентских выборах

Газета.Ru

В Чехии стартовал второй и последний день первого тура президентских выборов, пишет CTK. По информации агентства, избирательные участники возобновили свою работу в 8.00 по местному времени (10.00 мск).

В Чехии возобновилось голосование на президентских выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается, первый тур выборов главы государства традиционно проходит в стране в формате двух дней. Агентство не исключает, что в этом году явка будет выше, поскольку некоторые избирательные участки зафиксировали повышенный интерес к голосованию со стороны чехов.

В выборах в этом году участвуют восемь кандидатов, в частности, бывший руководитель Военного комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. CTK подчеркивает, что если первый тур не выявит победителя, то второй этап голосования состоится в конце января.

Ранее сообщалось, что в Чехии обвинили российских хакеров в атаке на сайты кандидатов в президенты.

В мире,Петр Павел,Андрей Бабиш,НАТО,
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